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القضاء البرازيلي يغرم “ميتا” 1.3 مليون دولار بسبب مخالفات انتخابية

ميتا برازيل القضاء البرازيلي يغرم "ميتا" 1.3 مليون دولار بسبب مخالفات انتخابية
المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل تفرض غرامة على شركة ميتا بسبب مخالفات انتخابية- وكالة الأنباء الفرنسية

ساو باولو-سانا

فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، غرامة قدرها 7.5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار) على شركة “ميتا”، بسبب عدم ‏التزامها بالقرارات القضائية المتعلقة بضمان المساواة في توزيع المحتوى الانتخابي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه ‏فلافيو بولسونارو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، عن القاضي ماركو أوريليو بيليزي قوله: إن المحكمة أقرت الغرامة بإجماع أعضائها، ‏مشيراً إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت تعمد الشركة التلاعب بالعملية الانتخابية أو التأثير في نتائجها‎.‎

وأيّد القضاة السبعة في المحكمة رأي القاضي المقرر، الذي خلص إلى أن الشركة تأخرت في تنفيذ بعض القرارات القضائية، وقدمت ‏معلومات غير مكتملة وغير واضحة، ما أعاق التحقق من مدى التزامها بالتعليمات المتعلقة بتوزيع المحتوى الانتخابي‎.‎

وخلال الحملة الرئاسية، أمرت المحكمة شركة “ميتا” باتخاذ تدابير تضمن المساواة في وصول المحتوى المنشور عبر منصاتها إلى ‏أنصار المرشحين، بعد اتهامات من حملة لولا بتقييد انتشار منشوراته ومنح منافسه معاملة مختلفة‎.‎

ونفت الشركة الاتهامات، مشيرة إلى أن بعض الإعلانات المرتبطة بالحملة حُجبت نتيجة أخطاء تقنية لم تقتصر على البرازيل، كما ‏قالت محاميتها باتريشيا مارتا مارتينز أمام المحكمة: إن مزاعم التدخل “كاذبة ولا أساس لها”، مؤكدة أن الشركة امتثلت للمتطلبات ‏القضائية‎.‎

وكانت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل أعلنت في 25 تشرين الأول الماضي فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة ‏غير متتالية، بعد تغلبه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية‎.‎

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