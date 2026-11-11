القضاء البرازيلي يغرم “ميتا” 1.3 مليون دولار بسبب مخالفات انتخابية

ساو باولو-سانا

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فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، غرامة قدرها 7.5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار) على شركة “ميتا”، بسبب عدم ‏التزامها بالقرارات القضائية المتعلقة بضمان المساواة في توزيع المحتوى الانتخابي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه ‏فلافيو بولسونارو، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، عن القاضي ماركو أوريليو بيليزي قوله: إن المحكمة أقرت الغرامة بإجماع أعضائها، ‏مشيراً إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت تعمد الشركة التلاعب بالعملية الانتخابية أو التأثير في نتائجها‎.‎

وأيّد القضاة السبعة في المحكمة رأي القاضي المقرر، الذي خلص إلى أن الشركة تأخرت في تنفيذ بعض القرارات القضائية، وقدمت ‏معلومات غير مكتملة وغير واضحة، ما أعاق التحقق من مدى التزامها بالتعليمات المتعلقة بتوزيع المحتوى الانتخابي‎.‎

وخلال الحملة الرئاسية، أمرت المحكمة شركة “ميتا” باتخاذ تدابير تضمن المساواة في وصول المحتوى المنشور عبر منصاتها إلى ‏أنصار المرشحين، بعد اتهامات من حملة لولا بتقييد انتشار منشوراته ومنح منافسه معاملة مختلفة‎.‎

ونفت الشركة الاتهامات، مشيرة إلى أن بعض الإعلانات المرتبطة بالحملة حُجبت نتيجة أخطاء تقنية لم تقتصر على البرازيل، كما ‏قالت محاميتها باتريشيا مارتا مارتينز أمام المحكمة: إن مزاعم التدخل “كاذبة ولا أساس لها”، مؤكدة أن الشركة امتثلت للمتطلبات ‏القضائية‎.‎

وكانت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل أعلنت في 25 تشرين الأول الماضي فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة ‏غير متتالية، بعد تغلبه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية‎.‎