أوتشا تحذّر من تداعيات الأمطار الغزيرة على 200 ألف فلسطيني في غزة

غزة-سانا‏

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم الأوضاع ‏الإنسانية في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال عطلة نهاية ‏الأسبوع، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف شخص ربما تأثروا بها ويحتاجون إلى ‏دعم إنساني عاجل.‏

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وقال المكتب في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إن التقارير ‏الأولية أفادت بتضرر أكثر من 40 ألف مأوى، و9 منشآت صحية حتى يوم أمس ‏الإثنين، محذراً من محدودية قدرة الشركاء الإنسانيين على الاستجابة للاحتياجات ‏المتزايدة، ما يترك أعداداً كبيرة من السكان في ظروف معيشية متردية.‏

مساعدات عاجلة للمتضررين

وأوضح المكتب أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة وصلت إلى نحو ‌‏750 أسرة، أي ما يقارب 4500 شخص، وقدمت لهم خياماً ومشمعات وأغطية ‏وبطانيات بلاستيكية ومراتب وطروداً غذائية وعبوات مياه وأطقم نظافة.‏

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وأشار إلى أن الشركاء العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي نشروا آليات ثقيلة ‏في 25 موقعاً للنازحين، لسحب مياه الفيضانات وتسليك قنوات التصريف وتسوية ‏الأراضي، في ظل النقص الحاد في المعدات المتاحة داخل القطاع.‏

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ولفت إلى تحديد 245 موقعاً للإيواء و23 موقعاً على الطرق تحتاج إلى تدخلات ‏عاجلة باستخدام الآليات الثقيلة، معظمها في محافظتي غزة وشمال غزة.‏

تدهور خدمات الصرف الصحي

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن “الشركاء في المجال الإنساني” نفذوا أعمال تسليك ‏لخطوط الصرف الصحي وفتحات التفتيش وأحواض تصريف مياه الأمطار في 60 ‏موقعاً، ما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لنحو 30 ألف أسرة.‏

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وفي مجال حماية الطفل، وزّع مقدمو الخدمات، بحسب المكتب، أطقم ملابس شتوية ‏على أكثر من 7800 طفل، وقدموا مساعدات نقدية لـ300 طفل، فيما وصلت أنشطة ‏التوعية بالسلامة إلى نحو 1700 طفل ومقدم رعاية.‏

قيود إسرائيلية تعرقل الاستجابة الإنسانية

كما ذكرت الأمم المتحدة أن شركاء دوليين في مجال “إدارة المواقع” أكدوا عدم ‏توافر أماكن كافية لنقل السكان من المناطق التي غمرتها المياه أو المباني المتضررة ‏جراء الحرب، مشيرين إلى أن استمرار القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين ‏إلى المناطق الواقعة خلف ما يسمى «الخط الأصفر» يجعل معظم أراضي القطاع ‏خارج نطاق الوصول.‏

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وطالبوا بتوفير تمويل إنساني عاجل، والسماح بإدخال المزيد من الآليات الثقيلة ‏وزيوت المحركات وقطع الغيار، لضمان استمرار تشغيل المعدات والمولدات ‏الكهربائية الاحتياطية.‏

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ودعا الشركاء جميع الأطراف القادرة على التأثير إلى تسريع إدخال مستلزمات ‏الإيواء والإمدادات الإنسانية الضرورية لفصل الشتاء، محذرين من أن تأخر الاستجابة ‏يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان، ولا سيما الأطفال والنازحين الذين يعيشون في ‏مراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحماية من البرد والأمطار.‏

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وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري توسيع نطاق عمليات ‏الإغاثة في قطاع غزة، وفقاً لخطة الاستجابة الممتدة لـ 60 يوماً، حيث تمكنت فرق ‏الإغاثة من إيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع رغم التحديات.‏