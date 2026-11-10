أوتشا تحذّر من تداعيات الأمطار الغزيرة على 200 ألف فلسطيني في غزة

غزة-سانا
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف شخص ربما تأثروا بها ويحتاجون إلى دعم إنساني عاجل.
وقال المكتب في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إن التقارير الأولية أفادت بتضرر أكثر من 40 ألف مأوى، و9 منشآت صحية حتى يوم أمس الإثنين، محذراً من محدودية قدرة الشركاء الإنسانيين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ما يترك أعداداً كبيرة من السكان في ظروف معيشية متردية.
مساعدات عاجلة للمتضررين
وأوضح المكتب أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة وصلت إلى نحو 750 أسرة، أي ما يقارب 4500 شخص، وقدمت لهم خياماً ومشمعات وأغطية وبطانيات بلاستيكية ومراتب وطروداً غذائية وعبوات مياه وأطقم نظافة.
وأشار إلى أن الشركاء العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي نشروا آليات ثقيلة في 25 موقعاً للنازحين، لسحب مياه الفيضانات وتسليك قنوات التصريف وتسوية الأراضي، في ظل النقص الحاد في المعدات المتاحة داخل القطاع.
ولفت إلى تحديد 245 موقعاً للإيواء و23 موقعاً على الطرق تحتاج إلى تدخلات عاجلة باستخدام الآليات الثقيلة، معظمها في محافظتي غزة وشمال غزة.
تدهور خدمات الصرف الصحي
وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن “الشركاء في المجال الإنساني” نفذوا أعمال تسليك لخطوط الصرف الصحي وفتحات التفتيش وأحواض تصريف مياه الأمطار في 60 موقعاً، ما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لنحو 30 ألف أسرة.
وفي مجال حماية الطفل، وزّع مقدمو الخدمات، بحسب المكتب، أطقم ملابس شتوية على أكثر من 7800 طفل، وقدموا مساعدات نقدية لـ300 طفل، فيما وصلت أنشطة التوعية بالسلامة إلى نحو 1700 طفل ومقدم رعاية.
قيود إسرائيلية تعرقل الاستجابة الإنسانية
كما ذكرت الأمم المتحدة أن شركاء دوليين في مجال “إدارة المواقع” أكدوا عدم توافر أماكن كافية لنقل السكان من المناطق التي غمرتها المياه أو المباني المتضررة جراء الحرب، مشيرين إلى أن استمرار القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة خلف ما يسمى «الخط الأصفر» يجعل معظم أراضي القطاع خارج نطاق الوصول.
وطالبوا بتوفير تمويل إنساني عاجل، والسماح بإدخال المزيد من الآليات الثقيلة وزيوت المحركات وقطع الغيار، لضمان استمرار تشغيل المعدات والمولدات الكهربائية الاحتياطية.
ودعا الشركاء جميع الأطراف القادرة على التأثير إلى تسريع إدخال مستلزمات الإيواء والإمدادات الإنسانية الضرورية لفصل الشتاء، محذرين من أن تأخر الاستجابة يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان، ولا سيما الأطفال والنازحين الذين يعيشون في مراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحماية من البرد والأمطار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري توسيع نطاق عمليات الإغاثة في قطاع غزة، وفقاً لخطة الاستجابة الممتدة لـ 60 يوماً، حيث تمكنت فرق الإغاثة من إيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع رغم التحديات.