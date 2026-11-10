هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة ‏عمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: أنها تلقت بلاغاً عن إصابة السفينة بمقذوف مجهول على بعد 19ميلاً بحرياً شمال شرق ليما، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأنه لم يبلغ عن أي آثار بيئية حتى الآن.
ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما يتم إجراء تحقيق بالحادثة.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد الماضي، عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.