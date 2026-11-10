هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة ‏عمان

لندن-سانا ‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ناقلة نفط ‏بمقذوف مجهول شمال شرق ليما في سلطنة عمان.‏

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: أنها تلقت بلاغاً عن إصابة ‏السفينة بمقذوف مجهول على بعد 19ميلاً بحرياً شمال شرق ليما، مشيرة إلى أن ‏جميع أفراد الطاقم بخير، وأنه لم يبلغ عن أي آثار بيئية حتى الآن. ‏

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ‏ريثما يتم إجراء تحقيق بالحادثة.‏

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏)، الأحد الماضي، عن ‏إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. ‏

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