ماكرون: يجب حظر استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تهدد الأطفال

باريس-سانا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة حظر استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تشكل ‏خطراً على الأطفال، ولا سيما ما يهدد صحتهم النفسية أو نمو أدمغتهم، مشيراً إلى قبول الشركات ‏مبدأ التدقيق والشهادة المسبقين، وإجراء دراسة للنماذج قبل إتاحتها للأطفال.‏

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ماكرون قوله: “إذا كان هناك خطر على ‏الأطفال في استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، فيجب حظرها”، مشدداً على ضرورة منع ‏الاستخدامات التي تهدد صحتهم النفسية أو أدمغتهم.‏

ومن المقرر أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها إلى الرئيس الفرنسي، اليوم، بشأن سبل حماية ‏الأطفال من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو مجال لا يزال أقل استكشافاً مقارنة بتأثير شبكات ‏التواصل الاجتماعي.‏

وفي هذا السياق، ستلتزم مختبرات الأبحاث، بموجب ميثاق مرتقب، باتخاذ مجموعة من ‏الإجراءات، تشمل إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المطروحة في الأسواق لتقييمات ‏مستقلة، وإتاحة الوصول إلى البيانات الخاصة بنماذجها.‏

وأوضح مكتب ماكرون أن الميثاق، الذي يهدف إلى إثراء النقاشات التشريعية على المستويين ‏الوطني والأوروبي، سيضم بشكل خاص شركتي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” الأمريكيتين.‏

وكان ماكرون عقد، أمس الإثنين، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم نحو 50 مشاركاً من ‏رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية وشركات وباحثين ومختبرات، لمناقشة المخاطر ‏التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الأمن الجماعي.‏

وشارك في الاجتماع ممثلون عن 8 دول، بينها بريطانيا وكندا والنرويج وهولندا واليابان، إلى ‏جانب مسؤولين في شركات “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”ميسترال” و”مايكروسوفت”، وباحثين ‏وممثلين عن منظمات دولية.‏