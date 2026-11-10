ماكرون: يجب حظر استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تهدد الأطفال

باريس-سانا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة حظر استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطراً على الأطفال، ولا سيما ما يهدد صحتهم النفسية أو نمو أدمغتهم، مشيراً إلى قبول الشركات مبدأ التدقيق والشهادة المسبقين، وإجراء دراسة للنماذج قبل إتاحتها للأطفال.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ماكرون قوله: “إذا كان هناك خطر على الأطفال في استخدامات معينة للذكاء الاصطناعي، فيجب حظرها”، مشدداً على ضرورة منع الاستخدامات التي تهدد صحتهم النفسية أو أدمغتهم.
ومن المقرر أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها إلى الرئيس الفرنسي، اليوم، بشأن سبل حماية الأطفال من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو مجال لا يزال أقل استكشافاً مقارنة بتأثير شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ستلتزم مختبرات الأبحاث، بموجب ميثاق مرتقب، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المطروحة في الأسواق لتقييمات مستقلة، وإتاحة الوصول إلى البيانات الخاصة بنماذجها.
وأوضح مكتب ماكرون أن الميثاق، الذي يهدف إلى إثراء النقاشات التشريعية على المستويين الوطني والأوروبي، سيضم بشكل خاص شركتي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” الأمريكيتين.
وكان ماكرون عقد، أمس الإثنين، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم نحو 50 مشاركاً من رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية وشركات وباحثين ومختبرات، لمناقشة المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الأمن الجماعي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 8 دول، بينها بريطانيا وكندا والنرويج وهولندا واليابان، إلى جانب مسؤولين في شركات “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”ميسترال” و”مايكروسوفت”، وباحثين وممثلين عن منظمات دولية.