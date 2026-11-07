زيلينسكي: روسيا كثفت هجماتها على أوكرانيا باستخدام صواريخ كورية شمالية

كييف-سانا

اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها على أوكرانيا ومنشآتها الحيوية، مشيراً إلى أن القوات الروسية أطلقت الليلة الماضية 36 صاروخاً، لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط سوى أربعة منها.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، إن “التقييمات الفنية في المواقع التي استهدفتها الصواريخ لا تزال جارية، موضحاً أن النتائج الأولية أظهرت استخدام القوات الروسية صواريخ باليستية من طراز “KN-23″ تصنعها كوريا الشمالية وتوردها، في استهداف إحدى منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد”.

وأضاف زيلينسكي: إن أوكرانيا تواجه نقصاً كبيراً في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات “باتريوت”، داعياً الولايات المتحدة إلى تسريع عمليات توريدها، ومتهماً موسكو بتكثيف هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية بهدف ممارسة ضغوط إضافية على كييف وشركائها قبيل استئناف الجهود الدبلوماسية.

وأشار إلى توجيه تعليمات لإعداد مسارات نقل بديلة وتوفير وسائل نقل إضافية في العاصمة كييف تحسباً للطوارئ، إلى جانب العمل على إصلاح منشآت الطاقة المتضررة وتوسيع استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.

وتأتي الهجمات الروسية في وقت تتواصل فيه التحضيرات لإجراء محادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساعٍ لإعادة تنشيط المفاوضات، في حين تتواصل الهجمات المتبادلة والتحديات المرتبطة بحماية البنية التحتية وإمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون لكييف وموسكو وواشنطن في أبوظبي في 10 و11 تشرين الثاني الجاري، في إطار الجهود التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.