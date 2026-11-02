الجيش الأمريكي: إيران استهدفت المدنيين في دول الخليج بشكل متعمد

واشنطن-سانا
أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران تعمدت استهداف المدنيين في دول الخليج والبحارة المدنيين في المياه المجاورة، مشددة على أن عدوانها العشوائي لا يمكن تبريره، وواصفة ادعاءات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعدم استهداف المدنيين في الدول المجاورة بأنها “غير صحيحة”.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن عراقجي صرح علناً مؤخراً بأن إيران لم تهاجم مدنيين في الدول المجاورة، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح.
وأضافت القيادة المركزية أن إيران لم تكتف باستهداف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية وغيرها من المرافق في دول الخليج المجاورة بشكل متعمد، بل تعمدت أيضاً استهداف البحارة المدنيين في عرض البحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 منهم خلال الأشهر الأخيرة.
وختمت القيادة المركزية الأمريكية منشورها بالتأكيد أن “العدوان الإيراني العشوائي جليّ ولا يمكن تبريره”.
وتأتي التصريحات الأمريكية في ظل استمرار تداعيات الحرب في المنطقة، وما رافقها من اعتداءات إيرانية طالت منشآت وأهدافاً في دول الخليج، وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التهديدات التي تطال أمن المدنيين والمنشآت الحيوية في المنطقة، في وقت تنعكس فيه التوترات الأمنية فيه على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة.