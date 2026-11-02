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الجيش الأمريكي: إيران استهدفت المدنيين في دول الخليج بشكل متعمد

photo 2026 11 02 12 42 44 الجيش الأمريكي: إيران استهدفت المدنيين في دول الخليج بشكل متعمد
شعار القيادة المركزية الأمريكية

واشنطن-سانا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران تعمدت استهداف المدنيين في دول الخليج ‏والبحارة المدنيين في المياه المجاورة، مشددة على أن عدوانها العشوائي لا يمكن ‏تبريره، وواصفة ادعاءات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعدم استهداف ‏المدنيين في الدول المجاورة بأنها “غير صحيحة”.‏

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين: إن ‏عراقجي صرح علناً مؤخراً بأن إيران لم تهاجم مدنيين في الدول المجاورة، مؤكدة أن ‏هذا الادعاء غير صحيح.‏

وأضافت القيادة المركزية أن إيران لم تكتف باستهداف البنية التحتية المدنية والأحياء ‏السكنية وغيرها من المرافق في دول الخليج المجاورة بشكل متعمد، بل تعمدت أيضاً ‏استهداف البحارة المدنيين في عرض البحر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 منهم ‏خلال الأشهر الأخيرة.‏

وختمت القيادة المركزية الأمريكية منشورها بالتأكيد أن “العدوان الإيراني العشوائي ‏جليّ ولا يمكن تبريره”.‏

وتأتي التصريحات الأمريكية في ظل استمرار تداعيات الحرب في المنطقة، وما ‏رافقها من اعتداءات إيرانية طالت منشآت وأهدافاً في دول الخليج، وسط تصاعد ‏المخاوف من اتساع نطاق التهديدات التي تطال أمن المدنيين والمنشآت الحيوية في ‏المنطقة، في وقت تنعكس فيه التوترات الأمنية فيه على حركة التجارة الدولية وأسواق ‏الطاقة.‏

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