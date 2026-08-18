مقتل طالبين في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب الفلبين

مانيلا-سانا‏

قتل طالبان اليوم الثلاثاء في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في مدينة ‏زامبوانغا جنوب الفلبين.‏

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ونقلت قناة ‏ABS-CBN News‏ المحلية عن الشرطة الفلبينية قولها: إن المهاجم ‏وهو طالب من المدرسة تمكّن من التسلل وبحوزته مسدس عيار 45 إلى أحد ‏الصفوف، وأطلق النار على المدرس وأخطأه، ثم وجه سلاحه نحو أحد الطلبة الذي ‏أصيب بجروح خطيرة توفي لاحقاً إثرها.‏

وأفادت مسؤولة الإعلام في مكتب الشرطة شيلامي تشانغ، بأن إطلاق النار وقع في ‏الصباح الباكر بينما كانت الحصص الدراسية على وشك البدء، لافتة إلى أنه تم ‏العثور على المهاجم لاحقاً جثة هامدة، حيث يبدو أنه أطلق النار على نفسه.‏

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بدورها أبدت وزارة التعليم الفلبينية القلق البالغ إزاء الحادث، مؤكدة أنها تنسق مع ‏شركاء الصحة النفسية لتقديم الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ‏للطلاب والعاملين في المدرسة وغيرهم ممن تأثروا بالحادث.‏

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وفي حزيران الماضي قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار في ‏مدرسة بمدينة تاكلوبان وسط الفلبين.‏