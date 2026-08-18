مقتل طالبين في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب الفلبين

مانيلا-سانا
قتل طالبان اليوم الثلاثاء في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في مدينة زامبوانغا جنوب الفلبين.
ونقلت قناة ABS-CBN News المحلية عن الشرطة الفلبينية قولها: إن المهاجم وهو طالب من المدرسة تمكّن من التسلل وبحوزته مسدس عيار 45 إلى أحد الصفوف، وأطلق النار على المدرس وأخطأه، ثم وجه سلاحه نحو أحد الطلبة الذي أصيب بجروح خطيرة توفي لاحقاً إثرها.
وأفادت مسؤولة الإعلام في مكتب الشرطة شيلامي تشانغ، بأن إطلاق النار وقع في الصباح الباكر بينما كانت الحصص الدراسية على وشك البدء، لافتة إلى أنه تم العثور على المهاجم لاحقاً جثة هامدة، حيث يبدو أنه أطلق النار على نفسه.
بدورها أبدت وزارة التعليم الفلبينية القلق البالغ إزاء الحادث، مؤكدة أنها تنسق مع شركاء الصحة النفسية لتقديم الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والعاملين في المدرسة وغيرهم ممن تأثروا بالحادث.
وفي حزيران الماضي قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار في مدرسة بمدينة تاكلوبان وسط الفلبين.