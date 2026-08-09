إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وحملة اعتقالات في الضفة

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، في حين تم اعتقال فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية، وسط استمرار الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينيين اثنين أحدهما طفل أصيبا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي النجار وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب آخر في منطقة الظهرة غرب المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اعتقلت فلسطينياً آخر من بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة آليات عسكرية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار.

بالتزامن مع ذلك، اقتحم مستوطنون، أراضي الفلسطينيين في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة، ونفذوا أعمال استفزاز وتخريب.

كما أقدم مستوطنون ليلاً على قطع عشرات الأشجار المثمرة في أراضي خربة فراسين غرب جنين.

وتتعرض خربة فراسين، لاعتداءات متكررة من المستوطنين القادمين من مستوطنة “حرميش”، تشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية والأشجار والمزارعين، في ظل تصاعد الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وكان ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح أمس السبت، جراء اعتداءات شنها مستوطنون إسرائيليون على سكان بلدة وادي الرخيم جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.