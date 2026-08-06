الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد تهديد “داعش” وتنامي نشاط فروعه عالمياً

نيويورك-سانا‏

حذّرت الأمم المتحدة من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلم ‌‏والأمن الدوليين، رغم عمليات مكافحة الإرهاب التي عطلت قيادته العليا وقلّصت قدرته ‌‏على إدارة عملياته مركزياً.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن أوغولجيرين نيازبيردييفا، مديرة مكتب القائم بأعمال ‌‏وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قولها في التقرير الـ23 بشأن ‌‏التهديد الذي يشكله “داعش” للسلم والأمن الدوليين: “إنّ التنظيم لا يزال يستغل البيئات ‌‏الأمنية الهشة والنزاعات المسلحة الممتدة لتعزيز وجوده”، لافتة إلى أن الخطر يظل أكثر ‌‏حدة في أجزاء من أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.‏

وفقاً للتقرير، عزّز عدد من فروع التنظيم قدراته، ووسع نطاق عملياته، وطوّر أساليبه ‌‏التكتيكية، ويظل تنظيم “ولاية غرب أفريقيا” أكثر فروع داعش نشاطاً على مستوى ‌‏العالم، كما أظهر قدرة متزايدة على الحصول على الطائرات المسيّرة التجارية ‌‏واستخدامها.‏

وبين التقرير أنه في جنوب آسيا، لا يزال تنظيم “داعش – خراسان” من أكثر فروع ‌‏التنظيم قدرة، إذ يواصل إظهار نيته وقدرته على دعم أو التحريض على تنفيذ هجمات ‌‏إرهابية خارج أفغانستان، مستفيداً في الوقت نفسه من حالة عدم الاستقرار المحلية لتجنيد ‌‏عناصر جديدة والتخطيط لعملياته والحفاظ على أنشطته، بحسب التقرير.‏

التعاون الدولي ضرورة ملحة

وشدّدت نيازبيردييفا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التنظيم ‌‏حيث “لا تستطيع أي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد”، داعية إلى ترجمة التعاون الدولي ‌‏إلى إجراءات عملية تشمل تبادل المعلومات، وتعزيز إدارة الحدود، والتعاون في مجال ‌‏العدالة الجنائية، والتحقيقات المالية، والاستجابات المنسقة. ‏

كما حذّرت من تزايد استغلال التنظيم وفروعه للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ‌‏والاتصالات المشفرة، والمنصات الرقمية، والأصول الافتراضية، والطائرات المسيّرة، ‌‏مؤكدة ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة والتعاون الدولي، بما في ذلك مع القطاع ‌‏الخاص، مع الاستفادة من هذه التقنيات في دعم جهود الوقاية ومكافحة الإرهاب بما ‌‏يتوافق مع القانون الدولي. ‏

استغلال الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية

بدورها، قالت كارمن كانتور، نائبة المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب: إن المشهد ‌‏الإرهابي يشهد تحولاً متسارعاً بفعل التقنيات الجديدة، موضحة أن الجماعات الإرهابية ‌‏تواصل استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة المشفرة، ومنصات ‌‏الألعاب الإلكترونية، وأدوات الذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية، وتجنيد المؤيدين، وجمع ‌‏الأموال، وتعزيز قدراتها العملياتية.‏

وأوضحت أنّ الدعاية لم تعد تقتصر على التأثير في الخطاب العام، بل أصبحت تساعد ‌‏التنظيمات الإرهابية على التجنيد، وحشد الموارد، وتوسيع نطاق نشاطها عبر الحدود، ‌‏بينما تُستخدم المنصات الرقمية أيضاً لتسهيل عمليات التمويل ونقل الأموال وشراء ‌‏الموارد.‏

ولفتت كانتور إلى استمرار وجود ثغرات في التصدي للروابط المتزايدة بين الإرهاب ‌‏والجريمة المنظمة، وسلطت الضوء على اتجاهين يثيران قلقاً متزايداً:‏

أولاً : الاستخدام المتنامي للطائرات المسيّرة وتسليحها لأغراض إرهابية، ولا سيما في ‌‏أجزاء من أفريقيا.‏

ثانياً: الحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وإدماج ‌‏الأمن البحري في أطر مكافحة الإرهاب، بما يشمل توسيع استخدام بيانات المسافرين، ‌‏وتعزيز الربط بقواعد البيانات الدولية، وتكثيف التعاون لرصد تحركات الإرهابيين ‌‏وتعطيلها.‏

وأكدت أن التهديد الذي يشكله داعش لم ينحسر، بل أصبح أكثر قدرة على التكيف، مشددة ‌‏على أن الاقتصار على التدابير الأمنية أو التركيز على منطقة واحدة لن يكون كافياً ‌‏للتصدي له.‏

وقالت: إن مواجهة هذا التهديد تتطلب تعاوناً دولياً مستداماً ونهجاً شاملاً يجمع بين ‌‏الجوانب الأمنية والقانونية والوقائية والتنموية.‏

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة حذّروا في شباط الفائت من تصاعد خطر داعش بشكل ‌‏مطّرد منذ منتصف عام 2025، مؤكدين أن التنظيم بات أكثر تعقيداً وتنوّعاً في ساحات ‌‏نشاطه، رغم الغارات المكثفة والضغوط العسكرية المتواصلة ضده.‏