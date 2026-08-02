ولي العهد السعودي والرئيس ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

غلاع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.

وأكد ولي العهد وفق ما ذكرت وكالة واس، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تكثيف الاتصالات الإقليمية الهادفة إلى احتواء التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم المساعي السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات.

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