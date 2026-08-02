الإمارات ترحب بالاتفاق الجديد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

أبو ظبي-سانا

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق، لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مساء أمس السبت دعم الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد، وتحقيق سلام عادل وشامل.

وشددت الخارجية في بيانها على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة عاجلة وآمنة ومن دون عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

ونوهت الوزارة بالجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى الاتفاق، معربة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء جهود إعادة الإعمار.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أول أمس التوصل إلى الاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وتمهيداً لانتقال إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.