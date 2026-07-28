مصر تدين الاعتداءات على الأردن وتؤكد تضامنها معه



القاهرة-سانا



أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي استهدفت الأردن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادته وتصعيداً خطيراً يهدد أمنه واستقراره ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: تؤكد مصر تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته وسلامة أراضيه.



وجددت مصر، وفق البيان، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، داعية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.



وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ‏في الصحراء الشرقية، بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرتين مسيّرتين.