إيطاليا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى العودة للعمل بمذكرة التفاهم لوقف الحرب

روما-سانا

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء، إلى استئناف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن تطبيق الاتفاق يشكل خطوة أساسية لإعادة الحوار بين الطرفين إلى المسار الدبلوماسي.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي: إن بلاده تواصل العمل مع جميع الأطراف الإقليمية، وتدعم استئناف الحوار بين واشنطن وطهران، مشدداً على ضرورة أن تسود المفاوضات على المواجهة العسكرية.

وأشار تاياني إلى أهمية عودة مضيق هرمز ممراً حراً ومفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، معتبراً ذلك “مبدأً أساسياً لإيطاليا، ولأمن اقتصادها وسلاسل التوريد لديها”.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده مستعدة للقيام بدورها بشأن مضيق هرمز، في إطار أي مبادرات متعددة الأطراف قد يتم إطلاقها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 تموز الجاري، إنهاء مذكرة التفاهم لوقف الحرب مع إيران الموقعة في 18 حزيران الماضي، وذلك إثر تصاعد التوتر وتجدد الضربات العسكرية المتبادلة.