السعودية والعراق يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة ويؤكدان احترام السيادة وحسن الجوار

وكالة واس السعودية والعراق يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة ويؤكدان احترام السيادة وحسن الجوار

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اجتماع عقد اليوم الأحد بالعاصمة الرياض، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين أكدا أهمية احترام السيادة الوطنية، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى.

وجدّد العراق تأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

كما شدّد الجانبان على أهمية دعم أمن العراق واستقراره، وتعزيز دور مؤسساته الوطنية، ومواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره ‏الباكستاني محمد إسحاق دار، أكدا أمس ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية- ‏الإيرانية.‏

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