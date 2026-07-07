تاياني: إيطاليا وفرنسا مستعدتان للمشاركة في حال نشر قوة أممية في لبنان

روما-سانا‏

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا ‏وفرنسا اقترحتا تشكيل قوة أممية يتم نشرها في لبنان بعد نهاية ولاية بعثة ‏اليونيفيل نهاية العام الحالي.‏

ونقلت وكالة” آكي” للأنباء عن ” تاياني” قوله في مقابلة مع صحيفة (لا ‏ستامبا) الإيطالية: “لقد اقترحنا بالفعل في القمة الثنائية الأخيرة في مدينة ‏أنتيب الساحلية، مهمة جديدة في إطار قرار متعدد الأطراف صادر عن ‏الأمم المتحدة، وبموافقة السلطات اللبنانية، للمساهمة في استقرار المنطقة”.‏

وأضاف: “نحن وفرنسا على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه القوة “.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد مطلع الشهر ‏الماضي، ضرورة ‏الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء ‌‏مهمة قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في جنوب لبنان نهاية العام ‌‏الجاري‎.‎

يُذكر أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم ‏أكثر من ‏سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، ‏وينتهي ‏تفويضها في آخر كانون ‏الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم ‏تبنيه في آب عام 2025 ‌‎.‎