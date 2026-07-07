تاياني: إيطاليا وفرنسا مستعدتان للمشاركة في حال نشر قوة أممية في لبنان

روما-سانا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا وفرنسا اقترحتا تشكيل قوة أممية يتم نشرها في لبنان بعد نهاية ولاية بعثة اليونيفيل نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة” آكي” للأنباء عن ” تاياني” قوله في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية: “لقد اقترحنا بالفعل في القمة الثنائية الأخيرة في مدينة أنتيب الساحلية، مهمة جديدة في إطار قرار متعدد الأطراف صادر عن الأمم المتحدة، وبموافقة السلطات اللبنانية، للمساهمة في استقرار المنطقة”.
وأضاف: “نحن وفرنسا على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه القوة “.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد مطلع الشهر الماضي، ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في جنوب لبنان نهاية العام الجاري.
يُذكر أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، وينتهي تفويضها في آخر كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في آب عام 2025 .