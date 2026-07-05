إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطلقات نارية في نيويورك

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة شرطة مدينة نيويورك، اليوم الأحد، إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، بطلقات نارية في وقت متأخر من يوم عيد الاستقلال في كوني آيلاند بحي بروكلين في المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان شرطة نيويورك قوله: إن الشرطة تلقت بلاغات عن وقوع إطلاق نار مساء أمس السبت في أحد شوارع حي بروكلين.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن من بين المصابين رجلين وامرأتين وأربعة أطفال أعمارهم 14 و12 و7 و6 سنوات.

وأوضحت شرطة نيويورك أنه تم العثور على سلاح ناري في مكان الواقعة، لكن دون القبض على أي أشخاص.

ويصادف الرابع من تموز الذكرى السنوية 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهو يوم يُحيي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في الرابع ‌‏من تموز عام 1776، عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة آنذاك انفصالها ‌‏واستقلالها عن بريطانيا العظمى.‏