مقتل موظفين في مستشفى بولاية ديلاوير الأمريكية إثر تعرضهما لإطلاق نار



واشنطن-سانا



قتل موظفان اليوم الأربعاء، في مستشفى “ويلمنجتون” بولاية ديلاوير الأمريكية إثر تعرضهما لإطلاق نار من قِبل موظف آخر.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة مدينة ويلمنجتون بالولاية قولها: إنه تم العثور على جثتين في الموقع إثر حادث إطلاق نار.



وأظهرت لقطات جوية عمليات إجلاء واسعة للموجودين وسط استنفار أمني كبير، فيما أكدت الشرطة المحلية تطويق الموقع ومباشرة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.



وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وإطلاق النار، وحوادث الطعن إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، بحسب بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.