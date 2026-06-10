إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

القاهرة-الدوحة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وقطر ومصر، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول ومبادئ القانون الدولي.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان، عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكداً أنه نهج مرفوض ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.

وجدد أبو الغيط تضامنه الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، داعياً الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 100 يوم.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن أمن الدول العربية “كلٌ لا يتجزأ”، وأن أي مساس بدولة عربية يعد مساساً بالأمن القومي العربي الجماعي.

وأعرب اليماحي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات ومنع تفاقم التوتر في المنطقة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجمات الإيرانية على الدول الثلاث، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد “غير المبرر”، والعمل على خفض التوترات، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مجددة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها.

بدورها أدانت الخارجية المصرية الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأعربت عن تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة الاعتداءات، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وجددت رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت الأردن والكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران باتجاه أجواء البلدان الثلاثة.