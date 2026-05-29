انفجار صاروخ “نيو غلين” على منصة الإطلاق في فلوريدا أثناء اختبار للمحركات

واشنطن-سانا

أفادت تقارير إعلامية، بانفجار صاروخ “نيو غلين” التابع لشركة “بلو أوريغين” الأمريكية للصناعات الفضائية على منصة الإطلاق في قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، أثناء اختبار تشغيل المحركات.

وأوضحت شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن الصاروخ كان خالياً من الأقمار الصناعية وقت الحادث الذي وقع نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي.

ونقلت وكالة شينخوا اليوم الجمعة عن الشركة قولها في بيان مقتضب: إن خللاً وقع أثناء اختبار الإشعال الساخن، مؤكدةً أن جميع الأفراد بخير.

وأشار مالك الشركة جيف بيزوس، إلى أنه “من السابق لأوانه تحديد السبب الأساسي للحادث”، معرباً عن تصميمه على المضي قدماً بالقول: “لقد كان يوماً عصيباً، لكننا سنعيد بناء ما يحتاج إلى إعادة بناء وسنحلق مرة أخرى”.

ولا يزال حجم الأضرار التي لحقت بمنصة الإطلاق والمعدات الأرضية غير محدد.

وكان مقرراً إطلاق الصاروخ في الرابع من حزيران المقبل، حاملاً 48 قمراً صناعياً لمشروع شركة أمازون لتوفير تغطية إنترنت في المدار الأرضي المنخفض.