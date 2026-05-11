الإمارات: الهجوم على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز تهديد لسلامة الملاحة العالمية

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب باندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن “هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية”، معربة عن “تضامن الإمارات مع كوريا الجنوبية، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها”.

كما أكدت الوزارة أن “هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية، أو تعطيل الممرات البحرية الدولية”، مشددةً على أن “استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي”.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت أمس أن الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، نجما عن “هجوم خارجي”، بعد اصطدام جسمين طائرين مجهولي الهوية بمؤخرة السفينة.