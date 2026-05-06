شركة روكستان تعرض ثلاث منظومات صاروخية متميزة في معرض”ساها 2026″

أنقرة-سانا

كشفت شركة روكتسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، عن ثلاثة صواريخ جديدة ذات تقنيات عالية، وذلك خلال مشاركتها في معرض “ساها 2026” الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي تستضيفه إسطنبول في الفترة من الـ 5-9 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الصاروخ الأول هو صاروخ “جيدا” (CİDA) المضاد للدبابات، ويتصف بتقنيته العالية وقدرته على تلبية احتياجات الميدان مباشرةً بفضل قدرته على العمل خارج نطاق الرؤية، ومداه الذي يصل إلى ألف متر.

ويتميز الصاروخ بسرعته الهجومية، ودقته المتناهية بفضل رأس التوجيه الهجين، وقدرته على تحييد الأهداف بشكل كامل بفضل شدة انفجاره، وهو مهيأ لإمكانية دمجه في منصات إطلاق متنوعة تعمل براً وبحراً وجواً.

أما الصاروخ الثاني فهو “نشتر” (NEŞTER)، المصمم بهدف تنفيذ ضربات عالية الدقة مع تقليل الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى، ويتميز برأس حربي مبتكر لا يحتوي على مواد متفجرة، بل يعتمد على مستشعر اقتراب يُفعّل قبل ملامسة الهدف، ويضم أيضاً شفرات قاطعة تتيح إصابة الأهداف المحددة بدقة عالية دون التسبب بدمار واسع.

كما عرضت الشركة منظومتها الصاروخية الجديدة “جريت” (CİRİT)، المضادة للطائرات المسيرة والموجهة بالليزر، وهي صواريخ فعالة ومنخفضة التكلفة مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي الأخرى، وتتميز بمستشعر للرصد عند الاقتراب من الهدف ورأس حربي مصمم خصيصاً لضرب الطائرات دون طيار.

وتضمنت مشاركة الشركة عرضاً لمركبة إطلاق الأقمار الصناعية “شيمشك-2″، التي تخطط لإجراء أول اختبار لها خلال الفترة المقبلة.

وتشارك شركة روكتسان في معرض “ساها 2026” بنحو 40 نظاماً متقدماً، ومن أبرز معروضاتها، صاروخ “تايفون” الباليستي، وأنظمة الدفاع الجوي “سيبر” و”حصار” و”سونغور”، إضافة إلى مجموعة من الصواريخ التكتيكية وأنظمة الطوربيد ومنصات الأسلحة المختلفة.