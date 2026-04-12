مسؤولون أتراك: هجوم نتنياهو على أردوغان يعكس انزعاجه من انكشاف الحقائق

أنقرة-سانا

اعتبر مسؤولون أتراك أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعكس حالة من الانزعاج نتيجة انكشاف الحقائق، مؤكدين أنها تعبر عن أزمة سياسية داخلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن نائب الرئيس التركي جودت يلماز قوله: إن تصريحات نتنياهو تمثل “انعكاساً لانزعاجه من انكشاف الحقائق”، مشدداً على أنها تفتقر إلى المصداقية ولا يمكن أخذها بعين الاعتبار.

وفي السياق ذاته، صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بأن صدور مثل هذه التصريحات “يعكس محاولة للتغطية على جرائمه ضد الإنسانية”.

من جانبه، وصف مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قيليتش تصريحات نتنياهو بأنها “منفصلة عن الواقع”.

كما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك: إن “استمرار استهداف أردوغان من قبل نتنياهو يُعد وسام شرف”، في إشارة إلى رفض أنقرة لهذه التصريحات.

بدوره، رأى وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن الاتهامات الإسرائيلية تمثل “مؤشراً على حالة من العجز والاستنزاف السياسي”.

في حين أكد وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي رفض بلاده الاتهامات الإسرائيلية التي لا أساس لها، فيما وصف وزير التربية يوسف تكين تلك التصريحات بأنها “غير مسؤولة”.

كما شددت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش على أن “المساءلة القانونية قادمة”، بينما أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان أن هذه التصريحات “لن تغيّر الوقائع”.

في المقابل، اعتبر وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم أن العالم أجمع بات يعرف إسرائيل وأفعالها.

وكان نتنياهو نشر في وقت سابق تدوينة تهجّم فيها على الرئيس أردوغان، بعد إعداد النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مشتبهاً بهم إسرائيليين على خلفية هجوم الجيش الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي” أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة في مطلع تشرين الأول الماضي.