اختبار جديد ناجح لصاروخ “طيفون” التّركي الباليستي

اختبار جديد ناجح لصاروخ"طيفون"-وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

أجرت تركيا اليوم اختباراً جديداً ناجحاً لصاروخ “طيفون”، حيث أصاب هدفه بدقة كاملة، وذلك في إطار أعمال إنتاجه المتسلسل.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في تدوينة على منصة “إن سوشيال” التركية: “تجاوز صاروخ طيفون من خلال الاختبار الناجح الذي أُجري، مرحلة جديدة توسّع آفاق أمننا وتعزز قدرتنا على الردع”، منوهاً بجهود المهندسين والعاملين على تطوير واختبار الصاروخ.

ويستمر العمل على اختبارات مختلفة لعدة نسخ من صاروخ “طيفون”، الذي يحمل لقب الصاروخ الباليستي الأطول مدى الذي تنتجه تركيا بإمكاناتها المحلية.

وفي تموز الماضي، كشفت “روكيتسان” التركية عن الصاروخ “طيفون بلوك 4” الذي يعدّ أول صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي “آيدف 2025” بإسطنبول، ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام.

