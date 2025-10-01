اليونيسيف: الأطفال في غزة يولدون قبل أوانهم في ظل حرب الإبادة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” من تردي الوضع الإنساني وانهيار كامل للنظام الصحي في غزة، إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره للقطاع.

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن طفلاً واحداً من كل خمسة في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة، مشيرة إلى أن الأطفال في القطاع يحتاجون إلى مزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين.

وطالبت المنظمة بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في القطاع، لافتة إلى أنها قدمت خلال الأسبوع الجاري مستلزمات النظافة الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في مدينة غزة.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023، بانهيار المنظومة الصحية وخروج معظم مستشفيات القطاع من الخدمة، بينما يعاني العدد القليل المتبقي منها من الاكتظاظ والنقص الحاد في الإمدادات الطبية، جراء استمرار القصف والحصار.