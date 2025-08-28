إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، إضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين بينهم صحفي، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وفي قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسرقوا 300 رأس من الماشية.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون ممارساتهم العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.