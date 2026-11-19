وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح محافظة دمشق تاريخ النشر: 2026/11/19 10:17 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/19 10:17 صباحًا وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية لصالح محافظة دمشق. شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات وزارة الأوقاف تطلق تطبيق “مسجدك” الإلكتروني خلال معرض دمشق الدولي افتتاح مكتب بريد سلوك في ريف الرقة الشمالي أربعة مراكز صحية تدخل الخدمة في ريف إدلب بالتزامن مع عودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح يامادا، الشاب الياباني الذي حمل قضية الثورة السورية، ووقف إلى جانب السوريين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:محافظة دمشقوزارة التنمية الإدارية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير منوعات تقنية صوتية تحفز تدفق السائل النخاعي في الدماغ أثناء النوم منوعات غوغل توسع قدرات Gemini بأصوات جديدة وأداة لإنشاء مواقع تفاعلية