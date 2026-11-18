شركة “يورو وينغز” تطلق رحلات جوية منتظمة تربط سوريا بألمانيا اعتباراً من 16 كانون الأول تاريخ النشر: 2026/11/18 3:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 3:12 مساءً من دمشق إلى 4 مدن ألمانية.. شركة “يورو وينغز” تطلق رحلات جوية منتظمة تربط سوريا بألمانيا اعتباراً من 16 كانون الأول 2026. كيف تعكس التقنيات الحديثة روح التراث في صناعة الزجاج الدمشقي المعشّق؟ ثماني ميداليات متنوعة حصدها منتخب سوريا للريشة الطائرة في مشاركته ببطولة غرب آسيا 2026 افتتاح منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق سوريا وأوزبكستان تفتحان آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الصناعية مؤتمر الفاو الإقليمي للشرق الأدنى يؤكد أهمية تعزيز التعاون لمواجهة تحديات نظم الغذاء والزراعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ألمانياالرحلات الجويةسورياشركة يورو وينغز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا مهم لأمن المنطقة واستقرارها قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل آخر الأخبار دولي السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين دولي ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 74,710 قتلى انفوغراف شركة “يورو وينغز” تطلق رحلات جوية منتظمة تربط سوريا بألمانيا اعتباراً من 16 كانون الأول