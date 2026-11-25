من قلب العاصمة إلى ضواحيها.. مشروع قطار الضواحي يرسم خريطة جديدة للتنقل في دمشق عبر ربط التجمعات السكنية المحيطة بها بمحطة الحجاز، فكيف ستبدو ملامح هذا المشروع ومراحله؟