من قلب العاصمة إلى ضواحيها.. مشروع قطار الضواحي يرسم خريطة جديدة للتنقل في دمشق تاريخ النشر: 2026/11/25 5:32 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 5:33 مساءً من قلب العاصمة إلى ضواحيها.. مشروع قطار الضواحي يرسم خريطة جديدة للتنقل في دمشق عبر ربط التجمعات السكنية المحيطة بها بمحطة الحجاز، فكيف ستبدو ملامح هذا المشروع ومراحله؟ الملتقى السوري الأردني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دمشق يوم الجمعة المقبل الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا وزارة الداخلية: تفكيك خلايا لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على قيادي بارز في المنطقة الجنوبية رقابة تموينية على أفران دمشق لضمان جودة الخبز والتزام المعايير الصحية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشققطار الضواحيمحطة الحجاز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية تؤمّن المياه لـ 6 آلاف نسمة.. إنجاز شبكة مياه شرب في ريف تل براك بالحسكة مؤتمر دولي في عمّان يبحث تطوير التعليم العالي السوري والتحول المؤسسي آخر الأخبار دمشقمحليات علوش لـ سانا: حركة عبور المسافرين عبر المنافذ السورية تتجاوز 21.9 مليوناً منذ التحرير سوريا والعالمسياسة وزير الدفاع يبحث مع نظيره العراقي سبل توطيد العلاقات الثنائية محلياتالرقةالمحافظات محافظة الرقة تناقش في اجتماع موسَّع تطوير الأداء الإداري والخدمي ومشاريع الإعمار