توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” تاريخ النشر: 2026/11/15 12:32 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/15 12:33 صباحًا توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” في سلطنة عُمان لتعزيز استمرارية التعليم في الأزمات وحماية التراث. فرق الرقابة تتابع جودة البنزين وكميات بيعه من وصول الصهريج إلى محطة الوقود وحتى البيع 3 مراكز صحية جديدة تدخل الخدمة.. محافظة حلب تفتتح مراكز طبية لخدمة 735 ألف مستفيد وزارة الطاقة توضح أسباب الرفع المؤقت لأسعار المشتقات النفطية بنسبة تعادل 2.7% من إجمالي مساحة سوريا، كيف يمكن حماية الأراضي الحراجية والغابات وتنميتها؟ “أثر”.. برنامج وطني للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً في سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلومتوقيع اتفاقيةسلطنة عُمانمنظمة "الألكسو" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات آخر الأخبار انفوغراف توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” ثقافة وفنون معرض ليفانت للكتاب في لندن.. مبادرة سورية لإحياء الموروث الثقافي والأدبي العربي اقتصاد سوريااقتصاد اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعدل أسعار المشتقات النفطية