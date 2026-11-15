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توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو”

سوريا ومنظمة الألكسو توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة "الألكسو"

توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة “الألكسو” في سلطنة عُمان لتعزيز استمرارية التعليم في الأزمات وحماية التراث.

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