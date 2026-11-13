منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة تاريخ النشر: 2026/11/13 12:33 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/13 12:34 صباحًا حصد منتخب سوريا للريشة الطائرة 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، ضمن منافسات الفردي والزوجي والفرق لفئتي تحت 16 و19 عاماً. منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا فتح باب التسجيل أمام الناجحين بالتعليم الأساسي للانضمام إلى المركز الوطني للمتميزين الشيباني يصل إلى المنامة لبحث تعزيز العلاقات السورية البحرينية تأهيل مزرعة مدينة الجلاء للنخيل بدير الزور لاستعادة دورها في إنتاج تمور عالية الجودة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المنامةبطولة غرب آسيامنتخب سوريا للريشة الطائرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار انفوغراف منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة صحة وزير الصحة: دمشق ستستضيف اجتماعات البورد العربي ومؤتمر الكفاءات الصحية العربية رياضة سوريا منتخب سوريا للكاراتيه يحرز 20 ميدالية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا