منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة

حصد منتخب سوريا للريشة الطائرة 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، ضمن منافسات الفردي والزوجي والفرق لفئتي تحت 16 و19 عاماً.