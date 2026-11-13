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منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة

image 2026 11 13 00 01 38 1 منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا في المنامة

حصد منتخب سوريا للريشة الطائرة 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، ضمن منافسات الفردي والزوجي والفرق لفئتي تحت 16 و19 عاماً.

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