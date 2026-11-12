الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: حصيلة العائلات التي عادت إلى رأس العين وريفها منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

حصيلة العائلات التي عادت إلى رأس العين وريفها منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي

انفو حصيلة العائلات التي عادت إلى رأس العين وريفها منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي

بالأرقام.. حصيلة العائلات التي عادت طوعاً إلى رأس العين وريفها ضمن القوافل الثماني منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي.

حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية
أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة
معرض إعمار سوريا يجمع قطاعات الصناعة والطاقة والإنشاءات ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات
9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية
وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار