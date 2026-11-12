حصيلة العائلات التي عادت إلى رأس العين وريفها منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي تاريخ النشر: 2026/11/12 9:14 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 9:14 مساءً بالأرقام.. حصيلة العائلات التي عادت طوعاً إلى رأس العين وريفها ضمن القوافل الثماني منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي. حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها قضية تحكمها التشريعات الوطنية أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة معرض إعمار سوريا يجمع قطاعات الصناعة والطاقة والإنشاءات ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمشروع مركز التعليم الطبي والصحي المستمر في حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:العودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار انفوغراف حصيلة العائلات التي عادت إلى رأس العين وريفها منذ انطلاق برنامج العودة في آب الماضي رياضة سوريادمشق منتخب سوريا للأشبال بكرة اليد يواصل تحضيراته تمهيداً لمعسكر في السعودية تقاريرالمحافظاتدرعا ارتفاع تكاليف مواد البناء يبطئ حركة الإعمار والترميم في درعا