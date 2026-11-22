الزراعة الحافظة أحد الأساليب الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاجية..فما آليات تطبيقها؟ تاريخ النشر: 2026/11/22 12:41 مساءً اخر تحديث: 2026/11/22 12:41 مساءً في ظل التحديات المناخية وشح المياه وتراجع خصوبة التربة، تبرز الزراعة الحافظة كأحد الأساليب الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية. فما آليات تطبيقها؟ وما النتائج التي حققتها في سوريا؟ بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية في المعهد العالي للفنون المسرحية كريستيانو رونالدو بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور يستأنف خدماته العلاجية بعد سنوات من الإغلاق 6,947 استجابة للدفاع المدني السوري خلال أيلول 2026 إنتاج العسل في درعا يرتفع بنسبة 37% خلال عام.. مسجلاً زيادة قدرها 50 طناً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الزراعة الحافظة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار خفيفة محتملة في بعض مناطق سوريا جوقة الفرح تحيي أمسية إنشادية مريمية في كنيسة سيدة دمشق آخر الأخبار دولي التحالف: تدمير مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية محليات استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين أثناء تفكيك ألغام بريف دير الزور الغربي دولي استقالة وزير التعليم الكوري بسبب إجراءات مكافحة الغش بالذكاء الاصطناعي