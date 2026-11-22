في ظل التحديات المناخية وشح المياه وتراجع خصوبة التربة، تبرز الزراعة الحافظة كأحد الأساليب الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية.

فما آليات تطبيقها؟ وما النتائج التي حققتها في سوريا؟