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سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ

photo 1 2026 11 12 19 48 26 سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ
photo 2 2026 11 12 19 48 26 سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ

حصد مكتب التوعية والإعلام في وزارة الأوقاف السورية المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة، تقديراً لجهوده في توعية الحجاج خلال موسم حج 1447هـ

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