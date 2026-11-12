سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ تاريخ النشر: 2026/11/12 7:53 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 7:53 مساءً حصد مكتب التوعية والإعلام في وزارة الأوقاف السورية المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة، تقديراً لجهوده في توعية الحجاج خلال موسم حج 1447هـ الزراعة المائية.. أحد الخيارات التي تتيح إنتاج المحاصيل من دون تربة 209 عائلات ضمن قافلة جديدة تعود إلى قراها وبلداتها الأصلية في 5 محافظات من 1400 إلى نحو 4000 مستفيد شهرياً.. توسعٌ طبي في مجمع التكافل المجتمعي في زملكا إطلاق مشروع “شام فيو” السكني والاستثماري في دمشق بشراكة سورية سعودية إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جائزة التوعية والإعلامموسم حج 1447هـوزارة الأوقاف السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا آخر الأخبار اقتصاد سورياالمحافظاتدرعا منشآت الخزن والتبريد في درعا.. تدعم استقرار الأسواق رغم تحديات الطاقة والتصدير محلياتاللاذقيةالمحافظات مناورة في اللاذقية تحاكي مخاطر “التنين البحري” وتختبر جاهزية فرق الطوارئ سياسةسوريا والعالم وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (GIZ) التعاون في قطاعات التنمية