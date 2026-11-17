أبرز ما طرحه الوزير الشيباني خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق تاريخ النشر: 2026/11/17 10:21 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 10:21 مساءً أربع ركائز للتعافي وخارطة طريق تمتد لـ 12 شهراً.. أبرز ما طرحه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق. كاميرا مع كل مراقب تمويني.. تجربة جديدة في مديرية التجارة الداخلية بحماة كيف تسهم هيئة الطاقة الذرية في الكشف عن الأمراض الوراثية ودعم الأبحاث الطبية؟ ضمن حملة “أبشري حوران” الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة 200 مدرسة في محافظة درعا سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً 981 عملية إزالة.. أعمال فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في 6 أشهر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام ”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم آخر الأخبار اقتصاد ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات دولي قلق أممي إزاء خطة أوروبية لإقامة مركز لاستقبال المهاجرين في رواندا سوريا والعالمالمحافظاتدمشق “فلاي أربيل” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق وأربيل بدءاً من 2 كانون الأول