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تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026

photo 1 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 2 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 3 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 4 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 5 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 6 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 7 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026
photo 8 2026 11 10 23 41 24 تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026

تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026

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الأمن الداخلي يلقي القبض على أحد مؤسسي ميليشيا “فوج الشواهين” بعهد النظام البائد
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