تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026 تاريخ النشر: 2026/11/10 11:46 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 11:46 مساءً تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026 مشاركة سورية في تحدّي الإمارات لتعزيز الجاهزية وتبادل الخبرات الأمنية مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية اجتماع برئاسة وزير الداخلية يستعرض عمل إدارة مكافحة الإرهاب وجاهزيتها الأمنية وزارة الداخلية تضبط ماكينة لتغليف المخدرات وتصادر مليون حبة كبتاغون في ريف درعا الأمن الداخلي يلقي القبض على أحد مؤسسي ميليشيا “فوج الشواهين” بعهد النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الإنجازات الأمنية لوزارة الداخليةوزارة الداخلية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحلب ورشة حوارية في حلب حول مفهوم المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الحياة العامة محلياتفيديو الهلال الأحمر يطلق برنامج الهجرة والعودة الطوعية والمستدامة في سوريا 2026 – 2028 محلياتالمحافظاتريف دمشق تحويل مخلفات الأبنية المدمرة إلى موارد في وحدة إعادة تدوير الأنقاض بداريا