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مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟

01 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟
02 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟
03 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟
04 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟
05 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟
06 ت مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟

مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات في جامعات عدة، ما هي هذه الكليات وأين توجد؟

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