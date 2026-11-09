مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات، ما هي وأين توجد؟ تاريخ النشر: 2026/11/09 1:03 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 1:03 مساءً مجموعة مراسيم أصدرها الرئيس الشرع تقضي بإحداث عدد من الكليات في جامعات عدة، ما هي هذه الكليات وأين توجد؟ الرئيس الشرع: سوريا ستكون في مراتب اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي عن زيارة الرئيس الشرع إلى نيويورك.. شراكات دولية وطرح لملفات التعافي والاستثمار الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع بارزاني مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وزير الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يعلنان عن حزمة قرارات وإجراءات أربعة مراكز صحية تدخل الخدمة في ريف إدلب بالتزامن مع عودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريكلياتمراسيم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا أمسية “شجن فراتي” في الرقة.. الشعر يستحضر ذاكرة الفرات وتفاصيل المكان آخر الأخبار دولي الإمارات: التوصل إلى تسوية شاملة بين أمريكا وإيران يبدو صعباً اقتصاد سوريا 142 ألف نخلة في سوريا.. 40 بالمئة منها مثمر وخطط لزيادة الإنتاج فيديو استجابةً لمناشدات الأهالي.. إنجاز مشروع الصرف الصحي في حي الفرات بمدينة الرقة