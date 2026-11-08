تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري تاريخ النشر: 2026/11/08 10:02 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/08 10:02 صباحًا من بين أكثر من 3400 مشارك، تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري. 25 فريقاً و6 أسرة إسعافية.. جاهزية ميدانية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي 21 آب 2013 ذكرى أكبر مجزرة بالسلاح الكيماوي بالأرقام.. أبرز إنجازات إدارات وزارة الداخلية الأمنية والخدمية خلال شهر أيلول بدء امتحانات القبول للدورات التدريبية في المعهد العالي للفنون المسرحية أكثر من 7000 عملية تسجيل وتجديد للعلامات التجارية خلال 9 أشهر الأولى لعام 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأولمبياد العلمي السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 آخر الأخبار دولي التحالف: اعتراض وتدمير صاروخي كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية سوريا والعالمسياسة الأحمد يبحث مع القائم بأعمال سفارة الإمارات بدمشق العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة فيديو معالم ونسيج مدينة حلب العمراني