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تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري

01 17 تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري
02 14 تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري

من بين أكثر من 3400 مشارك، تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري.

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