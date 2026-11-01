أكثر من24مليون مشاهدةعلى منصات التواصل الاجتماعي..حصيلة ختام الحملة الوطنية”الكلمة تبني”

أكثر من 24 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.. حصيلة ختام الحملة الوطنية “الكلمة تبني” التي أطلقتها الاكاديمية السورية للإعلام بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي.