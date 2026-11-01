أكثر من24مليون مشاهدةعلى منصات التواصل الاجتماعي..حصيلة ختام الحملة الوطنية”الكلمة تبني” تاريخ النشر: 2026/11/01 12:13 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 12:16 مساءً أكثر من 24 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.. حصيلة ختام الحملة الوطنية “الكلمة تبني” التي أطلقتها الاكاديمية السورية للإعلام بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بهدف تحسين جاهزية الطرق.. أعمال تعزيل وتأهيل للطرق الحراجية في منطقة جسر الشغور 3 محاور للتعاون الأثري والمتحفي بين سوريا والسعودية خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية تواصل أعمال مشروع “فجر الفرات” في دير الزور لترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حملة "الكلمة تبني" الوطنية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الإسباني ماركيز يتوج بطلاً لسباق ماليزيا الكبرى للدراجات النارية نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 إصدارات سورية حديثة نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 الشاطئ الأحمر في الصين.. ظاهرة طبيعية موسمية تجذب الزوار نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 قشور وبذور الفواكه والخضراوات.. مصدر غذائي مهمل للألياف نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026