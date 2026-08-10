وزير الصحة يفتتح مستشفى البوكمال للتوليد ويطلق مشروع إعادة تأهيل المستشفى الوطني

دير الزور-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي مستشفى البوكمال للتوليد في ريف محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود” وبحضور المحافظ زياد العايش.

وذكرت محافظة دير الزور في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن مستشفى البوكمال للتوليد يضم قسم المخاض، وغرف عمليات، ومخبراً، وقسم الإيكو، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في مدينة البوكمال وريفها.

وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة بحضور المحافظ عن بدء العمل في مشروع إعادة تأهيل مستشفى البوكمال الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وكان وزير الصحة وضع في وقت سابق اليوم حجر الأساس لمشروع مشفى دير الزور التخصصي للأورام، إضافة إلى أقسام ووحدات جديدة في مستشفى الأطفال والتوليد “الهويدي” بدير الزور.