إجراء ست عمليات جراحية لتصحيح الجنف في مشفى حمص ‏الجامعي ضمن حملة “شفاء 4‌‎”

حمص-سانا‏

شهد مشفى حمص الجامعي إجراء ثلاث عمليات جراحية لتصحيح ‏الجنف وإصلاح تشوهات العمود الفقري، فيما تُجرى اليوم الإثنين ‏ثلاث عمليات أخرى، وذلك ضمن فعاليات حملة “شفاء 4” التي ‏ينفذها فريق “شفاء” الطبي بالتعاون مع منظمة “ميد غلوبال”، ‏بهدف تقديم خدمات تخصصية مجانية للمرضى، وتعزيز الخبرات ‏المحلية‎.‎

تدخل جراحي مبكر وتقنيات حديثة

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري وعضو الفريق الطبي ‏الدكتور وائل القاسم في تصريح لمراسل سانا أن العمليات شملت ‏شريحة عمرية بين 6 و24 عاماً، مع منح الأولوية للحالات الشديدة ‏التي يؤثر فيها الانحراف على وظائف الجهاز التنفسي، مؤكداً ‏أهمية التشخيص والتدخل الجراحي المبكرين لدى الأطفال لمنع ‏تفاقم الانحراف وحدوث مضاعفات خطيرة كأذية الحبل الشوكي‎.‎

ولفت القاسم إلى أن الحملة شهدت إدخال جهاز نوعي لمراقبة الحبل ‏الشوكي والأعصاب أثناء العمل الجراحي، ما يقلل من احتمالات ‏الشلل والمضاعفات، مشيراً إلى أن هذه العمليات تعد معقدة وذات ‏تكاليف مرتفعة تتطلب تجهيزات ومواد تثبيت خاصة‎.‎

تطوير الكوادر وتأمين المستلزمات

وأضاف القاسم: إن العمل جارٍ تدريجياً لتأمين التجهيزات ‏المخصصة لهذا النوع من الجراحات لتسهيل عمل الجراح وتخفيف ‏المضاعفات، موضحاً أن التعاون بين حملة “شفاء” ومشفى حمص ‏الجامعي ومنظمة “ميد غلوبال” أسهم في إنجاح البرنامج من خلال ‏استقبال المرضى وتأمين التكاليف والمستلزمات‎.‎

وعزا القاسم اختيار جراحات الجنف ضمن الحملة إلى ارتفاع ‏تكلفتها ونقص الخبرات المتخصصة في هذا المجال، مشدداً على أن ‏الهدف الرئيسي يرتكز على تقديم الخدمة المجانية للمرضى، إلى ‏جانب تدريب الكوادر الطبية المقيمين والاختصاصيين الجدد لنقل ‏الخبرات ومواصلة إجراء هذه العمليات مستقبلاً‎.‎

تكامل صحي ورعاية مجانية

من جانبه، أشار مدير مشفى حمص الجامعي الدكتور فهد شريباتي ‏إلى أن اليوم هو الأخير للحملة التي تضمنت تقديم معاينات ‏وعمليات مجانية ونشاطات تدريبية، مبيناً أن المشفى وفر ‏التجهيزات والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الإجراءات الطبية، ‏بما يعزز التكامل بين المشافي الجامعية ووزارة الصحة والقطاع ‏الخاص لتقديم خدمة نوعية للمواطنين‎.‎

ارتياح أهالي المرضى

بدوره، أشاد والد الطفلة تالين بربور بالجهود الطبية التي أسهمت ‏في إنجاح عملية تصحيح الجنف الشديد لابنته مجاناً، بعد معاناة مع ‏المرض منذ الولادة ومراجعة العديد من الأطباء‎.‎

وتعكس جراحات تصحيح الجنف ضمن حملة “شفاء 4” أهمية ‏توفير الخدمات الطبية التخصصية المجانية للحالات التي تحتاج إلى ‏تدخلات نوعية، بالتوازي مع نقل الخبرات وتدريب الكوادر ‏المحلية، بما يعزز قدراتها على التعامل مع جراحات العمود الفقري ‏المعقدة مستقبلاً‎.‎