دورة تدريبية في مشفى ابن الوليد بحمص لتعزيز خدمات التغذية العلاجية

حمص-سانا



نظمت مديرية صحة حمص اليوم الإثنين، دورة تدريبية للكوادر الصحية والطبية العاملة في مشفى ابن الوليد، وذلك عقب افتتاح قسم التغذية قبل نحو شهر، بهدف تعزيز خدمات التغذية العلاجية للأطفال.

وأوضح مدير المشفى الدكتور يحي العليوي، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح القسم جاء ضمن خطة وزارة الصحة ومديرية صحة حمص لتطوير الخدمات النوعية المقدمة للأطفال ومعالجة حالات سوء التغذية، مبيناً أنه تم استقبال عدد من الأطفال المرضى ومتابعتهم صحياً وطبياً، وقد ظهرت لديهم استجابة نوعية نتيجة الرعاية المقدمة.



ولفت العليوي إلى وجود نظام خاص لقبول الأطفال الذين يعانون سوء التغذية المختلطة، حيث كانت تتم متابعة الحالات وعلاجها دون قبولها في المشفى، بينما أتاح افتتاح القسم الجديد استقبالهم ورعايتهم بشكل مباشر.

بدورها، نوهت مديرة قسم الأطفال والمشرفة على الدورة الدكتورة ربا الأتاسي بتنفيذ دورة تدريبية بدعم من اليونيسف لبرنامج “الإناب”، الذي يمثل الخطة العالمية لكل مولود جديد، بهدف خفض وفيات المواليد، من خلال توفير الرعاية الصحية منذ لحظة الولادة واعتماد الرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى، إضافة إلى دعم الأم منذ الشهر الأول للحمل وتطبيق رعاية “الأم الكنغر” في قسم الحواضن لضمان الرعاية الكاملة للطفل.

وأشارت المشاركة في الدورة الدكتورة المقيمة زينب الشمسيني إلى أهمية التعامل مع حالات سوء التغذية وفق الإمكانيات المتاحة في المشفى، ولا سيما بعد افتتاح قسم التغذية ومتابعة الحالات بشكل دوري، وتقديم العلاج المناسب لكل طفل بحسب احتياجاته.



وتمثل هذه الخطوة في مشفى ابن الوليد بحمص نقلة نوعية للارتقاء بالخدمات الطبية، وخاصة بعد اعتماد المشفى رسمياً كمركز “صديق للطفولة”، وتوسيع خدمات قسم الأطفال.