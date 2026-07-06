نقل دمشق تنجز 253 ألف معاملة خلال النصف الأول من 2026 بإيرادات تجاوزت مليار ليرة جديدة

دمشق-سانا

أنجزت مديرية النقل في محافظة دمشق 253446 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة إيرادات بلغت أكثر من مليار ليرة سورية جديدة، في مؤشر يعكس استمرار وتيرة العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين والضغط المتزايد على المديرية.

المعاملات المنجزة والإيرادات المحققة

وأوضح مدير مديرية نقل دمشق مأمون عبد النبي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن المعاملات المنجزة توزعت على مختلف الخدمات التي تقدمها المديرية، وشملت 4648 معاملة نقل ملكية لمركبات التجربة، و33470 معاملة تسجيل مركبات، و59159 معاملة نقل ملكية لفئات أخرى، و24486 بيان قيد، و4665 بيان قيد لجهات حكومية، و11792 معاملة تجديد رخصة مركبة، و4920 معاملة تجديد رخصة تجربة، و39262 معاملة فحص فني، إلى جانب معاملات خدمية أخرى.

وبيّن عبد النبي أن إجمالي إيرادات المديرية خلال هذه الفترة بلغ ملياراً و61 مليوناً و555 ألفاً و655 ليرة سورية جديدة، أو 106 مليارات و155 مليوناً و565 ألفاً و500 ليرة سورية قديمة.

وأشار عبد النبي إلى أن مديرية نقل دمشق تواصل تنفيذ خطة عملها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير آليات العمل، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الكوادر الفنية والإدارية تبذل جهوداً متواصلة لاستيعاب الزيادة في أعداد المراجعين، وضمان إنجاز معاملاتهم وفق الأصول القانونية وفي أقصر وقت ممكن.

افتتاح دائرتين في عدرا ونهر عيشة

وكشف عبد النبي أن العمل جارٍ على افتتاح دائرة نقل جديدة في مدينة عدرا بريف دمشق مخصصة للمركبات الكبيرة، بهدف توسيع نطاق الخدمات، وتخفيف الضغط عن مديرية نقل دمشق، إضافةً إلى افتتاح دائرة فرعية للمديرية في منطقة نهر عيشة بدمشق تعتمد على منصة الحجز الإلكتروني، التي تتيح للمواطنين حجز مواعيد مراجعتهم مسبقاً، وتحديد اليوم والساعة المناسبة لإنجاز معاملاتهم، بما يسهم في تنظيم حركة المراجعين، والحد من الازدحام وتحسين جودة الخدمة.

وأوضح عبد النبي أن وزارة النقل نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات التقنية لتطوير البنية التحتية الرقمية في المديريات، شملت تحديث المخدمات (السيرفرات)، ورفع سرعة الشبكات، واعتماد قارئات الباركود، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين كفاءة الأداء، وتقليل زمن انتظار المراجعين.

وأكد عبد النبي أن المديرية مستمرة في تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وكانت مديرية النقل في محافظة دمشق أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري، 101480 معاملة متنوعة، محققةً إيرادات بلغت 405 ملايين ليرة سورية جديدة، بينما نفذت عام 2025 الماضي 700 ألف معاملة، وسجلت إيرادات مالية بلغت أكثر من 40 مليار ليرة سورية قديمة، في إطار الاستجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المركبات.