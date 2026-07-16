جهاز PET/CT.. سلاح نوعي بمواجهة الأورام وأمل جديد لمرضى السرطان في سوريا

دمشق-سانا



يمثل جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني مع التصوير الطبقي المحوري (PET/CT) أحد التقنيات الطبية الحديثة المنتظر إدخالها إلى سوريا، لما يوفره من إمكانات متقدمة في تشخيص الأورام وتقييم مراحل المرض ومتابعة الاستجابة للعلاج.



ويأتي العمل على تأمين الجهاز ضمن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية السورية ومشفى البيروني الجامعي، في وقت يواصل فيه المشفى تطوير خدمات علاج الأورام، ومنها إدخال تقنية المعالجة الشعاعية الكثبية (Brachytherapy) لعلاج عدد من الأورام، ولا سيما سرطان عنق الرحم والرحم.

PET/CT .. تشخيص متقدم وخدمة مجانية

وأوضح رئيس قسم المعالجة الشعاعية في مشفى البيروني الجامعي الدكتور حسين صباغ في تصريح لـ سانا أن جهاز PET/CT لم يصل إلى سوريا حتى الآن، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة لتأمين الجهاز قد تستغرق بين ستة أشهر وثمانية أشهر، وقد تمتد إلى نحو عام وفق مراحل التوريد والتجهيز.



ولفت إلى أنه غير متوفر حالياً في القطاع الحكومي، ويساعد عند إدخاله في توفير خدمات تشخيصية متقدمة داخل المؤسسات الصحية السورية.

ويعد جهاز PET/CT من تقنيات التصوير الطبي الهجينة التي تجمع بين التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، الذي يقيس النشاط الحيوي والاستقلابي للخلايا، والتصوير الطبقي المحوري (CT)، الذي يوفر صوراً تشريحية دقيقة للأعضاء والأنسجة.



وتتيح هذه التقنية، التي ستكون مجانية بشكل كامل، دمج المعلومات الوظيفية والتشريحية في صورة واحدة، ما يساعد الأطباء على تحديد موقع الآفة المرضية ونشاطها الحيوي بدقة أكبر، ودعم اتخاذ القرار العلاجي وفق الحالة السريرية للمريض.



ويعتمد الفحص على إعطاء المريض كمية صغيرة من مادة دوائية مشعة تعرف بالمقتفي الإشعاعي، تنتشر في الجسم وتكشف المناطق ذات النشاط الحيوي المرتفع، ثم يعالج الجهاز هذه البيانات لإنتاج صور تساعد في تقييم الحالة المرضية.

أهمية جهاز PET/CT في علاج الأورام

تبرز أهمية الجهاز بشكل خاص في مجال الأورام، إذ يساعد في تحديد مرحلة المرض، وتقييم مدى انتشار الورم داخل الجسم، ومتابعة استجابة المرضى للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو المناعي، إضافة إلى المساعدة في التخطيط الدقيق للعلاج الإشعاعي وتحديد المناطق الأكثر ملاءمة لأخذ الخزعات وفق الاستطبابات الطبية.

كما يساهم الجهاز في متابعة تطور الحالة المرضية خلال مراحل العلاج، وتمييز النشاط السرطاني عن بعض التغيرات الناتجة عن العلاج أو الإجراءات الجراحية في عدد من الحالات.



ولا تقتصر استخدامات جهاز PET/CT على تشخيص الأورام، إذ يمكن أن يسهم في تقييم عدد من الحالات الطبية الأخرى وفق الاستطبابات المعتمدة، ومنها بعض أمراض القلب من خلال دراسة حيوية عضلة القلب، إضافة إلى بعض الاضطرابات العصبية والالتهابية.



وتكمن أهمية هذه التقنية في قدرتها على الكشف عن التغيرات الوظيفية في الخلايا قبل ظهور تغيرات تشريحية واضحة في بعض الحالات، ما يمنح الأطباء معلومات إضافية تساعد في وضع الخطة العلاجية المناسبة ومتابعة تطور الحالة المرضية بالتكامل مع الفحوص الطبية الأخرى.

المعالجة الشعاعية الموضعية

وحول خدمات العلاج الشعاعي الحالية في المشفى، أوضح صباغ أن قسم المعالجة الشعاعية الكثبية يعتمد على جهاز المعالجة عن قرب (Brachytherapy)، الذي يستخدم في علاج عدد من الأورام، وخاصة سرطان عنق الرحم والرحم.



وبيّن أن التقنية تعتمد على وضع منابع مشعة بالقرب من الخلية الورمية أو على تماس مباشر معها، ما يسمح بإيصال جرعة إشعاعية مركزة إلى المنطقة المستهدفة مع تقليل تأثير الإشعاع على الأنسجة السليمة المحيطة.



وأشار إلى أن الجهاز الجديد يعمل بتقنية المعالجة الشعاعية الموضوعية عالية الجرعة (High Dose Rate)، حيث يمكن أن تستغرق الجلسة العلاجية من 10 إلى 15 دقيقة، مقارنة بالجهاز السابق منخفض الجرعة (Low Dose Rate) الذي كان يتطلب بقاء المريض في المشفى مدة تصل إلى 24 ساعة.

تعزيز خدمات الطب النووي وعلاج الأورام في سوريا

ويعمل مشفى البيروني الجامعي على تطوير منظومة علاج الأورام من خلال التكامل بين خدمات التشخيص والمعالجة، وإدخال تقنيات التصوير الطبي والعلاج الشعاعي الحديثة، بما يسهم في تحسين تقييم الحالات المرضية واختيار الخطط العلاجية المناسبة وفق التشخيص والاستطبابات المعتمدة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية العاملة في مجالات الأورام والعلاج الشعاعي والفيزياء الطبية.

ويأتي ذلك ضمن جهود هيئة الطاقة الذرية السورية لتوسيع الخدمات المتخصصة المقدمة لمرضى السرطان، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم استخدام التقنيات النووية السلمية في المجال الطبي، وتطوير خدمات التشخيص والعلاج وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة.

