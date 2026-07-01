الصحةتسحب”باراسيتامول السعد” الوريدي بسبب خلل في الجودة وطرحه دون ترخيص وتوّجه بإتلاف الكمية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم سحب مستحضر “باراسيتامول السعد” (فيال وريدي بتركيز 1000 ملغ/100 مل) من الأسواق، وذلك في إطار حرصها على حماية الصحة العامة، وضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المتداولة.

وأوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني البغدادي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء أن القرار جاء استناداً إلى سببين رئيسيين، أولهما طرح المستحضر في الأسواق قبل استكمال إجراءات الحصول على إذن الطرح الرسمي الصادر عن الوزارة، وثانيهما ثبوت وجود مشكلة في جودة المستحضر، بناءً على نتائج أعمال المتابعة والرقابة الفنية التي تجريها الوزارة بشكل دوري.

وبيّن البغدادي أن الوزارة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المرضى، وجهت بسحب جميع الكميات المتداولة من هذا المستحضر وإتلافها وفق الأصول، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفة، بما يضمن عدم تداول أي مستحضر دوائي لا يستوفي المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تطبيق أعلى معايير الرقابة الدوائية على جميع المستحضرات والشركات دون استثناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة، بما يعزز ثقة المواطنين بالدواء المتداول ويحافظ على سلامتهم.