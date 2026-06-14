مدير عام بنوك الدم: تحديث إسعافي شامل في مراكز التبرع واعتماد تقنية التألق المناعي خلال أشهر

دمشق-سانا

كشف المدير العام للمؤسسة العامة لبنوك الدم مصطفى الجازي، أن المؤسسة هي الجهة الحصرية المعنية بعمليات قطف وفحص وفصل وتخزين الدم ومكوناته، لتلبية احتياجات المشافي العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية.

وأكد الجازي في تصريح لـ سانا أنه تم استبدال قسم جيد من الأجهزة المعنية بتبريد وحفظ الدم، وكذلك بعض الأجهزة القديمة جداً الخاصة بالفحوصات الدموية، كاشفاً عن قفزة نوعية خلال شهر أيلول من العام الجاري 2026، تتمثل باستبدال التقنية المعنية بفحوصات الدم بالكامل.

وأضاف: إنه جرى الانتقال من تقنية “الإيليزا” إلى تقنية “التألق المناعي” المعمول بها عالمياً، واصفاً الحدث بأنه “ضخم” على مستوى المؤسسة، ويمثل قفزة نوعية في دقة ومأمونية العمل المخبري بالمؤسسة، مجدداً الدعوة إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي “كل ثلاثة أشهر” كركيزة أساسية لاستدامة المخزون الوطني الاستراتيجي لخدمة المرضى.

ترميم إسعافي شامل لبنوك الدم

وفيما يخص التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، أوضح الجازي أنها تقسم إلى شقين رئيسيين، أولهما استحالة التوقف عن العمل لأي يوم لإجراء عمليات الترميم أو التدريب، وثانيهما النقص الحاد في الكوادر البشرية نتيجة أن المؤسسة كانت تابعة لوزارة الدفاع سابقاً، موضحاً أن المؤسسة تعاني من تجهيزات متهالكة يعود تاريخ بعضها لعشرات السنين.



وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية استبدال قسم جيد منها، إلى جانب تنفيذ عمليات ترميم إسعافي شملت جميع بنوك الدم على مستوى سوريا، ولا سيما فيما يتعلق بمشاكل المياه والإصحاح والبنية العامة للمراكز.

وبين الجازي أن المؤسسة تعمل على تأمين البنية اللازمة لاستقبال المتبرع الذي يقدم “أغلى ما يملك”، وسعت خلال الفترة الماضية إلى تأمين سلاسل تبريد جيدة لحفظ المنتج الدموي، واستبدال بعض التجهيزات المعنية بفحوصات السلامة، مشيراً إلى أن التحديات لا تزال قائمة، مع العمل على حلها خلال عام 2026.

إنتاج 230 ألف وحدة دم خلال 5 أشهر من 2026

وفيما يخص إحصائيات عام 2025، أوضح الجازي أنها سجلت نحو 460 ألف متبرع، بإنتاج قارب 650 ألف منتج دموي، في حين تخطى الإنتاج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 230 ألف وحدة دم، وسط توقعات بأن يصل المخزون الإجمالي إلى 600 ألف كيس دم مقطوف بنهاية عام 2026، بما يتناسب تدريجياً مع تطور الخدمات الطبية وعودة العمليات النوعية.

وبيّن الجازي أن آلية العمل تبدأ من تسجيل بيانات المتبرع إلكترونياً عبر الرقم الوطني، تليها فحوصات طبية ومخبرية صارمة لضمان سلامته وأهليته للتبرع، قبل الانتقال إلى صالات القطف التي ترفد المخابر بالعينات لتحديد الزمر بدقة، والكشف عن الأمراض المنقولة بالدم (كالتهاب الكبد بنوعيه B وC ونقص المناعة المكتسبة HIV)، ليصار بعدها إلى فصل الدم إلى مكوناته الأساسية (بلازما، وصفيحات، وكريات حمراء مكثفة) وفقاً للحاجة، وتخزينها تحت سلاسل تبريد دقيقة.

قاعدة بيانات للزمر النادرة لضمان استجابة سريعة

ولفت الجازي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تأمين الزمر الدموية النادرة والسلبية خلال الحالات الطارئة والحوادث، مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على بناء قاعدة بيانات متكاملة لهؤلاء المتبرعين لضمان استجابة سريعة تحاكي النجاحات السابقة التي تحققت في مواقع عدة، توازياً مع مواصلة العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالنقص في الكوادر البشرية، وإنجاز عمليات الترميم الإسعافي وتحديث البنية التحتية لمنظومة الإصحاح وسلاسل التبريد وصالات القطف لتوفير الراحة التامة للمتبرعين.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت اليوم الأحد، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار “تبرعك بالدم حياة لغيرك”، وذلك تعزيزاً لثقافة التبرع بالدم الطوعي، وترسيخاً لقيم التكافل الإنساني، وتستمر الفعالية ثلاثة أيام في بنك الدم بدمشق.