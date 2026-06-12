الصحة العالمية: مدى انتشار إيبولا في الكونغو قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية

نيروبي-سانا

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة من أنّ هناك الكثير من “النقاط الغامضة” بشأن تفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يشير إلى أن مدى انتشار المرض قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية.



ونقلت وكالة رويترز عن أوليفيه لو بولين، خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني شرق الكونغو قوله: “لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، وهناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق”، مضيفاً: إنّ من بين التحديات الكبرى الأخرى نقص الأسرّة المخصصة لعزل المرضى، لافتاً إلى أن عددها لا يتجاوز 250 سريراً في الأقاليم الثلاثة المتضررة في الكونغو.

ويرتبط التفشي الحالي للمرض بسلالة بونديبوجيو النادرة التي لا يتوفر لها علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.

اتساع دائرة العدوى

وبينما يتواصل القلق الدولي إزاء تفشي إيبولا في الكونغو ودخول الوباء مرحلة أكثر تعقيداً، أعلنت كينشاسا أمس الخميس امتداد التفشي إلى ثلاث إدارات صحية جديدة، مع تسجيل 676 إصابة مؤكدة و136 وفاة، في حين وصل المرض إلى أوغندا المجاورة.



وفي تطور مقلق، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل حالتَي وفاة مرتبطتين بإيبولا داخل مخيم كبانجبا بالكونغو الذي يضم 30 ألف نازح، محذّرة من أن مخاطر انتقال العدوى مرتفعة للغاية داخل المخيمات المكتظة، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة بشكل عاجل.

تفشٍ بلا رصد

المسعفون في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشيرون إلى أن التفشي ظل دون رصد لأسابيع، وقال لو بولين: إن منظمة الصحة العالمية لم تضع بعد تقديرات لحجم الوباء، بعد أن أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه قد يصل إلى مستوى تفشي غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألفاً.

وظهر المرض لأول مرة عام 1976 بالتزامن في مدينة نزارا بالسودان ومدينة يامبوكو في الكونغو الديمقراطية، وأُطلق عليه اسم إيبولا نسبة إلى نهر إيبولا القريب من القرية التي بدأ فيها التفشي في الكونغو الديمقراطية.



ويتسبّب إيبولا بحمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك 3 أنواع مختلفة من الفيروسات التي تسبب مرض الإيبولا على نطاق واسع، وهي فيروس الإيبولا، وفيروس السودان، وفيروس بونديبوغيو الذي لا علاج محدداً له حتى الآن.