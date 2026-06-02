ورشة عمل علمية متخصصة في حلب حول تقنية استخراج حصيات الكلية عبر الجلد

حلب-سانا

نظمت مديرية الصحة في محافظة حلب بالتعاون مع الجمعية السورية لجراحة المسالك البولية ومشفى الكلية الجراحي اليوم الثلاثاء، ورشة عمل علمية متخصصة حول تقنية استخراج حصيات الكلية عبر الجلد (PCNL)، بمشاركة عدد من الأطباء والاختصاصيين في جراحة المسالك البولية، بهدف تعزيز الخبرات الطبية، والاطلاع على أحدث التقنيات العلاجية في هذا المجال.

وتضمنت الورشة محاضرات نظرية، تناولت آلية استخدام التقنية، ودواعي اللجوء إليها في علاج حصيات الكلية المعقدة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية مباشرة داخل مشفى الكلية الجراحي، ما أتاح للمشاركين متابعة الخطوات العملية للتقنية وتطبيقاتها السريرية.

وأوضح مدير مشفى الكلية الجراحي بحلب الدكتور علاء العموري في تصريح لـ مراسل سانا، أن الورشة نُظمت بالتعاون مع الجمعية السورية لجراحة المسالك البولية، وشملت جانباً نظرياً وآخر عملياً تضمن إجراء خمس عمليات باستخدام تقنية استخراج وتفتيت الحصيات عبر الجلد، مبيناً أن هذه التقنية تُستخدم في الحالات التي لا تستجيب لطرق العلاج التقليدية مثل التفتيت بالموجات الصادمة أو المنظار المرن.

وأشار العموري إلى أن التقنية تسهم في تخفيف الألم وتقليل مدة إقامة المرضى في المشفى، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية الورشة في رفع كفاءة الأطباء الاختصاصيين وتدريب الأطباء المقيمين على أحدث الأساليب الجراحية.

بدوره بين نائب رئيس الجمعية السورية لجراحة المسالك البولية الدكتور منذر حلبي في تصريح مماثل، أن الورشة تُعد الأولى من نوعها في مشفى الكلية الجراحي، وتركز على تقنية حديثة تحظى باهتمام وتوصيات متزايدة من الجمعيات الطبية العالمية، لافتاً إلى أن الجانب العملي للورشة يهدف إلى تطوير مهارات الأطباء العاملين في هذا المجال ونقل الخبرات العلمية إلى الكوادر الشابة.

وأكد حلبي أن تقنية استخراج الحصيات الكلوية عبر الجلد تُعد من الإجراءات الفعالة والاقتصادية، وتسهم في الحد من الاختلاطات، وتوفير خيارات علاجية أكثر راحة للمرضى، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتُعد تقنية استخراج حصيات الكلية عبر الجلد (PCNL) من أحدث الإجراءات الجراحية المستخدمة لعلاج الحصيات الكبيرة أو المعقدة، حيث تتم عبر إحداث فتحة صغيرة في الجلد للوصول إلى الكلية واستخراج الحصيات أو تفتيتها، ما يساعد على تسريع التعافي وتقليل المضاعفات مقارنة ببعض الأساليب التقليدية.