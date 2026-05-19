يومان علميان بحماة حول أهم التقنيات المعاصرة في صناعة وتجميل الأسنان

حماة-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي العربي بحماة فعاليات اليومين العلميين اللذين يقيمهما فرع نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالمحافظة، بالتعاون مع المعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة حماة، بعنوان “التقنيات المعاصرة في صناعة وتجميل الأسنان”.

ويشارك في اليومين العلميين نخبة من الأطباء والمخبريين المتخصصين، يقدمون في اليوم الأول محاضرات نظرية حول مواضيع تخصصية في علم طب الأسنان، بينما يتضمن اليوم الثاني ورشات عملية تعزز المعرفة المهنية بالممارسة التطبيقية في هذا المجال.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز، في تصريح لـ سانا، أن هذه الفعالية العلمية تعنى بتطوير المهارات النظرية والتطبيقية للمهن الطبية ومختلف مجالاتها وخاصة في التمريض والتعويضات السنية، لما لهذه المهن من أثر كبير على المواطنين وصحة المجتمع، وتأمين الخدمات الطبية المساعدة، منوهاً بجهود الداعمين للملتقى كالشركات الطبية المتخصصة والمؤسسات التعليمية، وخاصة نقابة أطباء الأسنان.

وتقيم جامعة حماة باستمرار ورشات عمل وأيام علمية وندوات تخصصية في مختلف الكليات الجامعية والمعاهد المتوسطة بهدف تطوير مهارات وخبرات الطلاب والطالبات.