الصحة العالمية: انتشار إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس إيبولا الناجم عن سلالة ‌‏”بونديبوغيو” في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً ‏دولياً، لكنه لا يستوفي المعايير التي تجعله يُصنَّف كجائحة.‏

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن إعلانها يستند إلى تسجيل 8 إصابات مؤكدة مخبرياً، ‏و246 حالة اشتباه، و80 وفاة يُشتبه بارتباطها بالمرض في مقاطعة إيتوري شرقي ‏الكونغو الديمقراطية، موزعة على ثلاث مناطق صحية تشمل بونيا وروامبارا ‏ومونغوالو، مع تسجيل حالة مؤكدة في كينشاسا لشخص عاد من إيتوري، إضافة إلى ‏تسجيل حالتين مؤكدتين في العاصمة الأوغندية كمبالا لشخصين قدما من الكونغو، ‏إحداهما انتهت بالوفاة.‏

وأشارت المنظمة إلى ظهور عناقيد وفيات مجتمعية غير معتادة وأعراض متوافقة مع ‏مرض سلالة “بونديبوغيو”، إلى جانب وفيات بين العاملين الصحيين، ما يثير مخاوف ‏من انتقال العدوى داخل المرافق الصحية وثغرات في إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى.‏

وأكدت أن عدم اليقين بشأن العدد الحقيقي للمصابين واتساع رقعة الاشتباه، إلى جانب ‏الأوضاع الإنسانية والأمنية والتنقل السكاني المرتفع، كلها عوامل تزيد من مخاطر انتشار ‏المرض محلياً وإقليمياً، ولا سيما في ظل غياب علاجات ولقاحات معتمدة لهذه السلالة.‏

وكان وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، سامويل روجيه كامبا، قد حذّر أمس السبت ‏من خطورة سلالة فيروس إيبولا المتفشية في البلاد، مؤكداً أنها تتمتع بمعدل فتك مرتفع ‏جداً في ظل غياب لقاح أو علاج محدد لاحتوائها.‏