مركز كفر سوسة الصحي الجديد بدمشق يقدم خدمات شاملة للأطفال المصابين بطيف التوحد

دمشق-سانا

يواصل مركز كفر سوسة الصحي الجديد في دمشق لرعاية وتأهيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التأهيلية والعلاجية الرامية إلى تمكين الأطفال المستهدفين، ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل، بدعم من مؤسسة “خذ بيدي” التنموية.

ويتضمن المركز، وفق تصريح مديرته الدكتورة هبة بقلة لـ سانا، عيادات متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع السكان، بمن في ذلك شريحة الأطفال المصابين، وتشمل عيادات الطفل السليم، والنسائية، والداخلية، وطب الأسنان.

كما يشمل المركز، غرفاً متخصصةً للعلاج الوظيفي، وتقويم الكلام واللغة، والتدخل الفردي، لتقديم العلاجات اللازمة للأطفال المصابين، ودعم الأسر ومساعدتها على متابعة العلاج السلوكي للأطفال في المنازل، ودمجهم في المجتمع، إلى جانب قسم مخصص لتقديم اللقاحات، ومخبر للتحاليل الطبية، وصيدلية لتأمين الأدوية اللازمة.

خدمات المركز

يقدم المركز منذ افتتاحه خدمات متنوعة تستهدف الجوانب السلوكية والنفسية والحسية والحركية للأطفال المصابين، ضمن برامج التدخل الفردي والجماعي والعلاج الوظيفي، وتقويم الكلام، وفق ما أوضح المدير التقني في مؤسسة “خذ بيدي” التنموية يوسف الزرعي في تصريح مماثل.

وأشار في هذا المجال، إلى أن التعاون في توفير خدمات طب الأسنان المتخصصة مع النقابة بالشكل الذي يناسب احتياجات الأهالي، يسهم في تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم، مع نقل الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً إلى المشافي المتخصصة.

منهجية التشخيص

ويعتمد المركز في تشخيص الأطفال، وفق اختصاصية التربية في المؤسسة أميرة حمزة، على منهجية علمية تبدأ بإخضاع كل طفل على حدة لتقييم نوعي وشامل، توضع بناء على نتائجه خطة علاجية فردية تتناسب مع احتياجاته الخاصة، منوهة بالدور المحوري للأهالي الذين يشكلون ركيزة أساسية في نجاح العملية التأهيلية.

ولفتت الاختصاصية التربوية إلى رصد تطور ملموس في الحالة السلوكية للأطفال الذين كانوا يعانون اضطرابات انفعالية حادة، وقصوراً في التفاعل الاجتماعي، مشيرة إلى تمكن الحالات المستفيدة من الوصول إلى مستويات متقدمة من الاستقلالية الوظيفية، والقدرة على تنفيذ المهام اليومية، والتواصل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي.

يُذكر أن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل افتتحتا في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي، مركز كفر سوسة الصحي الجديد، ليكون مركزاً متخصصاً في رعاية وتأهيل أطفال طيف التوحد، ضمن خطة وطنية تسهم في تعزيز الرعاية الصحية والنفسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.